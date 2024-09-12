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Израиль

UNRWA сообщило о гибели шестерых своих сотрудников в результате атаки ЦАХАЛа

время публикации: 12 сентября 2024 г., 01:11 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 01:11
UNRWA сообщило о гибели шестерых своих сотрудников в результате атаки ЦАХАЛа
AP Photo/Adel Hana

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) вечером 11 сентября сообщило о гибели шестерых своих сотрудников в секторе Газы в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа по школе в Нусейрате.

В заявлении UNRWA говорится, что с начала войны израильская армия пять раз наносила удары по школе агентства, в которой в настоящий момент проживают 12 тысяч перемещенных лиц, большинство из которых – это женщины и дети.

"Это самое большое количество погибших сотрудников агентства в результате одного инцидента", – говорится в заявлении агентства.

UNRWA также обратилась к обеим сторонам конфликта с призывом не использовать школы и прилегающие к ним территории в военных целях.

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