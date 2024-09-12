ВМС ЦАХАЛа спасли парусную яхту, которая дрейфовала в сторону ливанских вод. Видео

12 сентября военно-морские силы ЦАХАЛа провели операцию по спасению парусной яхты, которая дрейфовала в сторону ливанских вод. При проведении операции осуществлялась воздушная поддержка.

"После идентификации судна и установления контакта с ним военно-морские силы начали спасательную операцию и вернули гражданское судно в суверенные воды Государства Израиль", – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что яхта села на мель. Возможно, она получила повреждения, что привело к сложностям с управлением.