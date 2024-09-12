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Израиль

ВМС ЦАХАЛа спасли парусную яхту, которая дрейфовала в сторону ливанских вод. Видео

время публикации: 12 сентября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 16:34
ВМС ЦАХАЛа спасли парусную яхту, которая дрейфовала в сторону ливанских вод. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

12 сентября военно-морские силы ЦАХАЛа провели операцию по спасению парусной яхты, которая дрейфовала в сторону ливанских вод. При проведении операции осуществлялась воздушная поддержка.

"После идентификации судна и установления контакта с ним военно-морские силы начали спасательную операцию и вернули гражданское судно в суверенные воды Государства Израиль", – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что яхта села на мель. Возможно, она получила повреждения, что привело к сложностям с управлением.

Израиль
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