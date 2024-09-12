Командир подразделения 8200 подал прошение об отставке

Командир подразделения 8200 военной разведки бригадный генерал Йоси Сариэль уведомил военное командование о желании уйти в отставку в связи с провалом возглавляемого им подразделения 7 октября 2023 года.

В письме солдатам и офицерам подразделения Сариэль подчеркнул, что 7 октября в 06:29 не выполнил задачу так, как ожидал от себя, как ожидали от меня него подчиненные и командиры, и как ожидали от него граждане страны, которую он так любит.

"Я знаю, что действовал со всей ответственностью, и тем не менее произошло самое страшное, и я прошу глубокого прощения. Прощения за то, что не справился с задачей так, как вы ожидали от меня и как я требовал от себя", - говорится в письме.

Командир подразделения 8200 подчеркнул в письме, что внутреннее расследование показало наличие всей информации о планах ХАМАСа, о тренировках и боевых процедурах для реализации этого плана, о концепции ХАМАСа, согласно которой атаковать внезапно, когда силы ЦАХАЛа находятся в состоянии рутины, и о необычном поведении ряда подразделений боевого крыла ХАМАСа в ночь накануне 7 октября.

"Подробная информация, полученная и распространенная о планах ХАМАС и его подготовке, не смогла разрушить фундаментальные разведывательные и военные представления ни внутри подразделения, ни среди наших партнеров. Несмотря на ожидания от нас, мы не предоставили золотую информацию, определяющую день Д и час Ч для начала атаки. Я постоянно спрашиваю себя без удовлетворительных ответов - почему? Что привело к этому? Что нужно было сделать иначе или предвидеть иначе? Где кроются корни неудачи?"

"На личном уровне я потерпел неудачу в том, что недостаточно понимал, а следовательно, и недостаточно отражал командованию, что в уникальной реальности на границе с Газой мы как система обязаны управлять рисками иначе, что обусловлено минимальной погрешностью, существующей в этом секторе. Я не указал на то, что в реальности, где фактически две дивизии "Нухбы" сидят в нескольких минутах от израильских населенных пунктов, и эти враги, снова и снова сталкиваясь с мощью израильской разведки, делают выводы из своих ошибок, нельзя полагаться исключительно на электронную разведку, и уж точно неправильно рассчитывать на то, что мы сумеем при любых обстоятельствах узнать точную дату нападения. Ответственность за часть 8200 в разведывательном и оперативном провале полностью лежит на мне".