Политический тупик: коалиционные переговоры и выборы президента

Во вторник, 13 апреля, состоится встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы партии "Ямина" Нафтали Беннета. Это третья встреча двух лидеров за последние пять дней. Встреча начнется в 11:00.

Как сообщает "Кан Бет", в последние дни Беннет и Нетаниягу ведут интенсивные переговоры по вопросу о создании коалиции. 12 апреля также состоялась не анонсированная встреча рабочих групп "Ликуда" и "Ямина".

В настоящий момент нет прогресса на коалиционных переговорах. В "Ликуде" заявляют, что Беннет отказывается пообещать, что присоединится к правительству во главе с Нетаниягу. В "Ямине" заявляют, что не дадут никаких обязательств до тех пор, пока Нетаниягу не убедил партию "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем присоединиться к коалиции при поддержке РААМ. На заседании фракции "Ямина" Беннет сообщил, что пообещал Нетаниягу поддержку, если тому удастся убедить Смотрича пойти на компромисс. В то же время, глава "Ямина" отметил, что сделает все от него зависящее для того, чтобы избежать пятых выборов – такой сценарий он назвал "катастрофой".

Бецалель Смотрич, в свою очередь, подверг резкой критике тот факт, что депутат Кнессета Айелет Шакед встречалась с главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром в то время, когда проходила встреча Беннета и Нетаниягу. "Такая двойная игра вскрывает подлинные намерения Беннета и Шакед: они собираются присоединиться к левому правительству, чтобы свалить Нетаниягу", – заявляют в окружении Смотрича.

В блоке противников Нетаниягу ожидают истечения срока действия мандата, полученного премьер-министром. У главы правительства есть еще три недели на формирование коалиции, и в оппозиции понимают, что Беннет не будет вести переговоры с "Еш Атид" до тех пор, пока есть теоретическая возможность сформировать правую коалицию.

Несмотря на отсутствие коалиции и политический тупик, Кнессет продолжает работать. Накануне возник новый конфликт между "Ликудом" и "Яминой". Это произошло, когда глава организационной комиссии Кнессета Мики Зоар намеревался вынести на голосование состав комиссии без согласования с "Яминой". В ответ в окружении Беннета заявили, что в этом случае проголосуют с блоком противников Нетаниягу. В связи с этим Зоар заморозил запланированное голосование, и оно состоится лишь через неделю. Это означает, что в течение недели работа парламента будет парализована: без действующей организационной комиссии нельзя проводить голосования по законопроектам и формировать дополнительные комиссии.

На фоне коалиционных переговоров в Кнессете началась подготовка к выборам президента государства. 120 депутатов Кнессета получили специальные бланки, на которых они должны обозначить имя того кандидата, которому они отдают предпочтение. Каждый депутат может поддержать лишь одного кандидата. Для того, чтобы стать кандидатом на пост президента, нужно получить не менее 10 подписей.