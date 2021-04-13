В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

Вечером во вторник, 13 апреля, в Израиле начались церемонии Дня памяти павших солдат и жертв террора. По официальным данным, с 1860 года в Эрец-Исраэль в войнах и диверсиях погибли 23928 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 43 человека, еще 69 бывших военнослужащих или сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

По данным "Института национального страхования", со дня основания государства в результате терактов погибли 3158 гражданских лиц, включая 120 иностранцев, ставших жертвами атак на израильтян в Израиле или за границей. 3262 ребенка потеряли в терактах одного из родителей, и 121 несовершеннолетний лишился обоих родителей.

Накануне Дня памяти Биньямин Нетаниягу на встрече с главой Общей службы безопасности Израиля Надавом Аргаманом назвал 2020 год "лучшим годом с точки зрения безопасности в истории Израиля". Он также отметил, что число жертв среди военнослужащих, сотрудников полиции и спецслужб, и среди гражданского населения за минувший год было самым низким с момента основания государства.

Траурные мероприятия в Израиле начались 9 апреля, в День Катастрофы и героизма, и закончатся 14 апреля, перед самым началом празднования Дня Независимости.

13 апреля с 23:59 ЦАХАЛ блокировал палестинские территории. В этот период въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях. Режим блокады территорий будет действовать до 23:59 15 апреля.

Мероприятия Дня памяти открылись в 16:30 церемонией в музее "Яд ле-баним"" в Иерусалиме. В ней приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Ярив Левин, мэр Иерусалима Моше Леон. Аналогичные церемонии прошли в Тель-Авиве и Хайфе.

В 20:00 по всему Израилю прозвучит траурная сирена. После этого у Стены плача начнется официальная государственная церемония Дня Памяти.

В 21:00 в тель-авивском парке Ганей Иешуа началось традиционное мероприятие "Поем на площади".

В это же время в Кнессете будет проходить церемония "Поем в их память".

В среду, 14 апреля, в 11:00 прозвучит двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме начнется официальная церемония памяти павших. В это же время начнутся церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.