Иерусалим:
5 - 17°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
13 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2021 г., 17:47

В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

Вечером во вторник, 13 апреля, в Израиле начались церемонии Дня памяти павших солдат и жертв террора. По официальным данным, с 1860 года в Эрец-Исраэль в войнах и диверсиях погибли 23928 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 43 человека, еще 69 бывших военнослужащих или сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

По данным "Института национального страхования", со дня основания государства в результате терактов погибли 3158 гражданских лиц, включая 120 иностранцев, ставших жертвами атак на израильтян в Израиле или за границей. 3262 ребенка потеряли в терактах одного из родителей, и 121 несовершеннолетний лишился обоих родителей.

Накануне Дня памяти Биньямин Нетаниягу на встрече с главой Общей службы безопасности Израиля Надавом Аргаманом назвал 2020 год "лучшим годом с точки зрения безопасности в истории Израиля". Он также отметил, что число жертв среди военнослужащих, сотрудников полиции и спецслужб, и среди гражданского населения за минувший год было самым низким с момента основания государства.

Траурные мероприятия в Израиле начались 9 апреля, в День Катастрофы и героизма, и закончатся 14 апреля, перед самым началом празднования Дня Независимости.


13 апреля с 23:59 ЦАХАЛ блокировал палестинские территории. В этот период въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях. Режим блокады территорий будет действовать до 23:59 15 апреля.

Мероприятия Дня памяти открылись в 16:30 церемонией в музее "Яд ле-баним"" в Иерусалиме. В ней приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Ярив Левин, мэр Иерусалима Моше Леон. Аналогичные церемонии прошли в Тель-Авиве и Хайфе.

В 20:00 по всему Израилю прозвучит траурная сирена. После этого у Стены плача начнется официальная государственная церемония Дня Памяти.

В 21:00 в тель-авивском парке Ганей Иешуа началось традиционное мероприятие "Поем на площади".

В это же время в Кнессете будет проходить церемония "Поем в их память".

В среду, 14 апреля, в 11:00 прозвучит двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме начнется официальная церемония памяти павших. В это же время начнутся церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:58 СМИ: возле побережья ОАЭ атаковано израильское судно
17:47 В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора
16:00 Завершилась очередная встреча Нетаниягу и Беннета. В "Ликуде" думают о правительстве меньшинства
15:13 В Нешере автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
15:00 Десять тысяч мусульман, получивших прививку от коронавируса, получат доступ на Храмовую гору
14:47 Американо-израильские отношения после прихода Байдена в Белый дом. Комментарий политолога Андрея Коробкова
14:37 Генерал-лейтенант Кохави посетил больницу, где находится поджегший себя инвалид ЦАХАЛа
14:07 С конца мая в Израиль начинают впускать группы привитых туристов
13:48 Является ли консул истиной в последней инстанции. Комментарий адвоката Эли Гервица
13:17 Бывший гендиректор Walla в пятый раз дает показания на процессе по "делу 4000"
Загрузка...