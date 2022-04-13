В палестинской деревне едва не линчевали израильтянина, приехавшего на автомойку

Сообщается, что израильтянин был атакован толпой местных жителей и избит. Ему удалось бежать.

В палестинской деревне Хусан подвергся нападению толпы израильтянин. По информации радиостанции "Кан Бет", израильтянин приехал, чтобы сэкономить на мытье машины.

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