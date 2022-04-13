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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 22:31

В ходе операции в Силуаде арестован боевик ХАМАСа, один из убийц Моше Розенфельда

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В ходе операции в Силуаде арестован боевик ХАМАСа, один из убийц Моше Розенфельда

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции ШАБАК,а ЦАХАЛа и ЯМАМа, проводившейся 13 апреля в деревне Силуад, был арестован Муаз Хамад, причастный к теракту, в результате которого в 2015 году был убит Моше Розенфельд.

Согласно опубликованной информации, 33-летний боевик ХАМАСа был в 2015 году арестован палестинскими службами безопасности и до сегодняшнего дня находился в палестинской тюрьме. 13 апреля израильские спецслужбы получили информацию о том, что террористу удалось сбежать из тюрьмы.

Малахи Моше Розенфельд был студентом Еврейского университета в Иерусалиме. Вечером 29 июня 2015 года Малахи вместе с друзьями возвращался домой после баскетбольного матча в поселении Эли. Террористы обстреляли их автомобиль около поселка Швут Рахель. Четверо друзей были ранены, Малахи от полученных ранений скончался.


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