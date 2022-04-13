Возле посольства России в Тель-Авиве прошла акция в поддержку народа Украины

В среду, 13 апреля, возле посольства России в Тель-Авиве состоялась акция в поддержку народа Украины. В ней принимали участие израильтяне - выходцы из Украины и России.

Участники этой акции заявляют, что они хотели привлечь внимание к массовому убийству мирных граждан в Украине, показать последствия трагедии и напомнить, что "от крови мирных граждан никому не отмыться". "Эта кровь никогда не смоется с лица Земли. Это кровь, которая навсегда останется болью для нас всех", - говорят организаторы.

Они также подчеркивают, что выходцы из двух стран, России и Украины, не враждуют между собой, несмотря на агрессивную пропаганду, ложь и травлю. Они также заявляют, что граждане Израиля не поддерживают "путинскую войну".

Акция возле посольства РФ прошла на 47-й день войны, развязанной Россией против Украины и ее народа.