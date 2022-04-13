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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 20:39

Президент Израиля провел трапезу Ифтар с арабскими дипломатами и лидерами мусульманской общины

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Президент Израиля провел трапезу Ифтар с арабскими дипломатами и лидерами мусульманской общины

Президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль приняли у себя дома послов Египта, Иордании, Бахрейна, ОАЭ, Марокко и Турции, арабских депутатов Кнессета, мэров городов и глав местных советов для того, чтобы вместе совершить трапезу разговения (ифтар).

Перед началом трапезы шейх Джамаль Аль-Убра произнес молитву.

Президент обратился к присутствующим с просьбой не верить распространяемым слухам о готовящемся "захвате" мусульманских святынь или "пасхальной жертве", которую якобы ультраправые еврейские активисты готовятся принести на Храмовой горе". "Все это - ложь. Израиль соблюдает и уважает статус-кво Храмовой горы. И я это разъяснил во время моей встречи с королем Иордании Абдаллой II в Аммане, а также во время встреч с другими арабскими лидерами".


Пресс-служба президента отмечает, что свою речь Ицхак Герцог начал по-арабски.

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