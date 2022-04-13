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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 20:07

Партия "Ликуд" подала жалобу в полицию против Нафтали Беннета

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Партия "Ликуд" подала жалобу в полицию против Нафтали Беннета

Пресс-служба партии "Ликуд" сообщила, что депутаты от парламентской оппозиции вечером 13 апреля подали жалобу в полицию и юридическому советнику правительства против Нафтали Беннета.

В жалобе утверждается, что действующий глава правительства нарушил Основной закон Израиля о формировании правительства и расходе государственных средств, начав ремонт своей частной резиденции в Раанане за счет средств налогоплательщиков.

Податели жалобы напоминают, что в законе говорится, что официальная резиденция главы правительства находится в Иерусалиме.


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