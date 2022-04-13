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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 18:50

Спустя четыре часа завершилась операция по эвакуации двух девочек с минного поля в Негеве

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Спустя четыре часа завершилась операция по эвакуации двух девочек с минного поля в Негеве

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что операция по эвакуации двух девочек 6 и 13 лет с минного поля в районе Нахаль Тамар в Негеве, продолжавшаяся четыре часа, успешно завершилась.

Дети в безопасности и они не пострадали.

Полиция обратилась к израильтянам, планирующим выезды на природу, с просьбой выбирать проверенные маршруты и не отклоняться от них. А также поддерживать связь с координаторами о времени прибытия в точки сбора после завершения маршрута. В случае чрезвычайных ситуация рекомендуется звонить в службу срочного вызова полиции по телефону 100.


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