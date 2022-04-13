Ахмад Мансара, бывший "13-летний террорист", подал просьбу о досрочном освобождении

Ахмад Мансара, совершивший теракт в Писгат-Зеэве шесть лет назад будучи 13-летним подростком, оспорил в суде полученный им отказ в досрочном освобождении.

В апелляции он указал, что длительное заключение привело к развитию у него проблем с психикой.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что суд распорядился вернуть дело Ахмада Мансара в комиссию по досрочному освобождению для повторного рассмотрения, рекомендуя членам комиссии провести очное заседание, на котором были бы заслушаны все аргументы "за" и "против".

Напомним, Ахмад Мансара был задержан по подозрению в совершении теракта в Писгат-Зеэве 12 октября 2016 года. В результате теракта были тяжело ранены двое израильтян: 13-летний мальчик и 21-летний мужчина. 15-летний двоюродный брат Ахмада, который после нападения на гражданских лиц попытался с ножом атаковать бойцов пограничной службы, был застрелен. Ахмад Манасра был ранен и получил лечение в больнице "Адаса Эйн-Карем" после чего предстал перед судом.