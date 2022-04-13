Профессор Гольдрайх пожертвует Премию Израиля "Шоврим штика" и "Бецелему"

Математик Одед Гольдрайх из Института Вейцмана, после длительного скандала получивший Премию Израиля, объявил, что пожертвует денежную награду в размере 75 тысяч шекелей ряду организаций левого направления.

Речь идет об организациях "Шоврим штика", "Бецелем", "Кав ле-Овед", "Адала" и "Омдим бе Яхад".

Напомним, что в марте 2021 года специальная комиссия по награждениям рекомендовала профессора Одеда Гольдрайха к награждению за вклад в изучение теории сложности вычислений. Однако его кандидатура была забракована Йоавом Галантом, занимавшим в тот период пост министра просвещения. Нежелание министра видеть Гольдрайха среди лауреатом объяснялось тем, что профессор несколько раз подписывал петиции движения BDS, добивающегося бойкота Израиля и его институтов.

Шаша-Битон, заступившая на пост министра просвещения, также заявила, что Гольдрайху награда не положена. Тогда члены комиссии по награждениям обратились в БАГАЦ, который обязал минпрос вручить профессору награду.