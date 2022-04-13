Прогноз погоды на 13 апреля: прохладно, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 апреля, температура будет незначительно выше, чем вчера, но немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-19, в Хайфе – 13-16, в Эйлате – 15-27, в Беэр-Шеве – 10-23, в Мицпе-Рамоне – 6-17, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 9-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-24, на Голанских высотах – 10-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В четверг-субботу – небольшое повышение температуры, малооблачно.