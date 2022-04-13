Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 05:49

Прогноз погоды на 13 апреля: прохладно, переменная облачность

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 13 апреля: прохладно, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 апреля, температура будет незначительно выше, чем вчера, но немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-19, в Хайфе – 13-16, в Эйлате – 15-27, в Беэр-Шеве – 10-23, в Мицпе-Рамоне – 6-17, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 9-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-24, на Голанских высотах – 10-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 100-140 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В четверг-субботу – небольшое повышение температуры, малооблачно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:40 Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, малооблачно
23:43 В Силуаде продолжаются столкновения между ЦАХАЛом и арабами. Сообщается об одном погибшем
23:30 В палестинской деревне едва не линчевали израильтянина, приехавшего на автомойку
22:31 В ходе операции в Силуаде арестован боевик ХАМАСа, один из убийц Моше Розенфельда
22:04 Возле посольства России в Тель-Авиве прошла акция в поддержку народа Украины
21:40 На 60-й трассе бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста, пытавшегося поджечь автомобили еврейских семей
21:16 Службы безопасности Израиля предотвратили "пасхальный теракт" в Иерусалиме
20:39 Президент Израиля провел трапезу Ифтар с арабскими дипломатами и лидерами мусульманской общины
20:07 Партия "Ликуд" подала жалобу в полицию против Нафтали Беннета
18:50 Спустя четыре часа завершилась операция по эвакуации двух девочек с минного поля в Негеве
Загрузка...