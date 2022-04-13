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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 17:31

Выделен бюджет на выплату специальных премий полицейским, несущим службу в "горячих точках"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Выделен бюджет на выплату специальных премий полицейским, несущим службу в "горячих точках"

Гендиректор полиции Яаков Шабтай договорился с министерствами финансов и внутренней безопасности о выплате сотрудникам полиции специальных пособий.

Выплаты полагаются сотрудникам полиции, несущим службу в Старом городе Иерусалима, работающим в арабском секторе, а также телефонистам службы срочного вызова полиции ("мокед 100").

Премии будут выписаны сотрудникам мотоподразделений, которые благодаря своей мобильности одними из первых оказываются на месте происшествий.


Будут поощрены полицейские, заканчивающие специальные офицерские курсы с тем, чтобы стать инструкторами и участвовать в подготоке новых сотрудников.

В сообщении для прессы, которое было выпущено полицией совместно с министерствами финансов и МВБ указывается, что размер премии будет устанавливаться в соответствии с четкими критериями. Денежные премии будут выписываться в рамках двухлетней программы отделом кадров и отделом планирования полиции.

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