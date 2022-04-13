Задержан житель Рахата, подозреваемый в связях с ИГ
Полиция задержала 18-летнего жителя бедуинского города Рахат по подозрению в связях с "Исламским государством".
На допросе задержанный признался, что связался с боевиком ИГ в Сирии, чтобы тот помог ему войти в ряды организации.
Напомним, ЦАХАЛ и израильские службы безопасности проводят операцию по ликвидации инфраструктуры террора. Операция получила название "Волнорез" ("Шовер Галим").
По меньшей мере в двух случаях (теракты 22 марта в Беэр-Шеве и 27 марта в Хадере) было установлено, что террористы были связаны с "Исламским государством". Более того, после теракта в Хадере международная террористическая организация "Исламское государство" через свои каналы распространила заявление, в котором брала на себя ответственность за теракты в "оккупированной Палестине" (это был первый случай за последние пять лет, когда "Исламское государство" заявляло о своей ответственности за теракты в Израиле).
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