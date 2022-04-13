БАГАЦ потребовал от государства ответить, почему граждане Украины не могут въезжать в Израиль как туристы

В среду, 13 апреля, Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовал от государства предоставить объяснение по поводу того, почему украинские граждане не освобождены от прошения о въездной визе в Израиль во время войны в Украине.

Государство должно сформулировать ответ до 1 мая.

Напомним, иск в БАГАЦ был подан адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле 12 марта в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами. После подачи иска и консультаций с юридическим советником правительства, а также после волны критики со стороны СМИ и общественных организаций, Шакед 13 марта изменила правила приема украинских граждан, заявив, что родственники израильтян в квоту не входят.

В ходе заседания ответчики поставили БАГАЦ в известность о том, что Айелет Шакед до 27 марта пообещала вновь рассмотреть решение о квоте на въезд в Израиль граждан Украины.

28 марта государственная прокуратура передала Высшему суду справедливости ответ министерства внутренних дел на иск с требованием отменить квоту на прием украинских беженцев. Согласно ответу на иск адвоката Томера Варши, квота в 5000 беженцев, не имеющих связей с Израилем, отменена не будет. Вместе с тем, поскольку ситуация динамична, каждый день страна будет принимать до 20 беженцев вне зависимости от квоты, даже если в этот день Израиль покинули менее 20 граждан Украины.

В ответе подчеркивалось, что речь идет о временном решении, которое будет снова рассмотрено по истечение двух недель или ранее. Также сообщалось, что вопрос о квоте является предметом переговоров между правительствами Израиля и Украины.