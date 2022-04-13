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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 23:43

В Силуаде продолжаются столкновения между ЦАХАЛом и арабами. Сообщается об одном погибшем

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В Силуаде продолжаются столкновения между ЦАХАЛом и арабами. Сообщается об одном погибшем

В Силуаде, где вечером 13 апреля проводилась антитеррористическая операция, в ходе которой арестован Муаз Хамад, боевик ХАМАСа и один из убийц израильтянина Моше Розенфельда, продолжаются беспорядки.

Палестинские СМИ публикуют фотографии бронированной техники ЦАХАЛа, прибывающей в населенный пункт.

Сообщается, что в столкновениях был убит один из местных жителей. Агентство "Шехаб" называет его имя - Мухаммад Альян.

ХАМАС распространил заявление, в котором призвал палестинцев, и особенно жителей Рамаллы и Иерусалима, присоединиться к жителям Силуада, чтобы "дать отпор сионистскому врагу".


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