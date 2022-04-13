Смотрич призвал не впускать в синагоги тех, кто входит в правительство

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что те, кто входят в нынешнее правительство, не должны допускаться в синагоги.

Айелет Шакед и Нафтали Беннет выступили с резкой критикой в адрес Смотрича. Глава правительства, в частности, заявил, что именно из-за таких призывов две тысячи лет назад был разрушен Храм.

Сам Смотрич на своей странице в Facebook поспешил объяснить, что имел в виду не всех членов правительства, а только членов партии "Ямина", которые "продали страну левым радикалам и исламистам". Смотрич также уточнил, что упомянул синагогу "не в религиозном, а в культурном контексте".