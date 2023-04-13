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    В Израиле

    "Кан Бет": ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи "Железного купола"

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    Flash90. Фото: Й.Зиндель

    Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ усиливает противовоздушную оборону Израиля. В четверг, 13 апреля, были развернуты в различных районах страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол".

    Телеканал "Кан-11" передал, что, как правило, "Железный купол" прикрывает юг Израиля, но на этот раз несколько батарей были развернуты на севере, по всей видимости, из-за угрозы обстрелов или провокаций с беспилотными аппаратами из Ливана или Сирии.

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    Пресс-служба Армии обороны Израиля эту информацию не комментирует.

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