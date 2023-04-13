Продолжается апрельская "зимняя буря": угроза затоплений сохраняется

Сегодня, в четверг 13 апреля, на большей части территории Израиля – от севера до северного Негева и на побережье Мертвого моря – будут идти дожди, временами с грозами. На Хермоне продолжается снегопад. Холодно, хотя температура немного выше, чем вчера.

По-прежнему высока вероятность наводнений и затоплений в низинах, в том числе и около побережья Мертвого моря. Полиция может блокировать трассы из-за затоплений. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

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В Негеве, в Иудее, в районе Мертвого моря, а также в Галилее и на Голанских высотах из-за погодных условий все еще закрыты туристические маршруты.

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Нынешняя "зимняя буря" завершится в пятницу, 14 апреля.

Сложные погодные условия стали причиной многих ДТП, в результате которых пострадали десятки людей. Поступали сообщения о пострадавших в результате падения деревьев и тяжелых предметов.

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В результате наводнения на 40-м шоссе в пустыне Арава погибли Мааян (24 года) и Саар Асор (17 лет) из Тверии.

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Полиция и спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Рекомендации спасательных служб:

- по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте, особенно в районы, где возможны затопления,

- если поездка необходима, ознакомиться с информацией о возможных проблемах на выбранном маршруте,

- перед поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства,

- не пытаться пересечь затопленные участки дороги, не въезжать в большие лужи,

- при управлении автотранспортом снизить скорость, особенно на поворотах,

- ехать только с включенным светом, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на скользких участках трассы,

- держать руль двумя руками, особенно при наездах на лужи и выбоины,

- водителям следует особое внимание уделять пешеходам, притормаживать и уступать дорогу,

- не парковать автомобили и мотоциклы на подземных стоянках, которые могут быть затоплены,

- не спускаться на лифтах на подземные парковки, которые могут быть затоплены,

- сегодня следует воздержаться от купания в Средиземном море,

- убрать с балконов или закрепить предметы, которые могут упасть,

- стараться не приближаться к шатающимся деревьям и столбам, которые могут упасть.

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Напоминаем телефоны экстренных служб:

- 100 полиция,

- 101 скорая помощь,

- 102 пожарные и спасательные службы,

- 110 информационный центр полиции.