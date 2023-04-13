Продолжается апрельская "зимняя буря": угроза затоплений сохраняется
Сегодня, в четверг 13 апреля, на большей части территории Израиля – от севера до северного Негева и на побережье Мертвого моря – будут идти дожди, временами с грозами. На Хермоне продолжается снегопад. Холодно, хотя температура немного выше, чем вчера.
По-прежнему высока вероятность наводнений и затоплений в низинах, в том числе и около побережья Мертвого моря. Полиция может блокировать трассы из-за затоплений. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.
В Негеве, в Иудее, в районе Мертвого моря, а также в Галилее и на Голанских высотах из-за погодных условий все еще закрыты туристические маршруты.
Нынешняя "зимняя буря" завершится в пятницу, 14 апреля.
Сложные погодные условия стали причиной многих ДТП, в результате которых пострадали десятки людей. Поступали сообщения о пострадавших в результате падения деревьев и тяжелых предметов.
В результате наводнения на 40-м шоссе в пустыне Арава погибли Мааян (24 года) и Саар Асор (17 лет) из Тверии.
Полиция и спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.
Рекомендации спасательных служб:
- по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте, особенно в районы, где возможны затопления,
- если поездка необходима, ознакомиться с информацией о возможных проблемах на выбранном маршруте,
- перед поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства,
- не пытаться пересечь затопленные участки дороги, не въезжать в большие лужи,
- при управлении автотранспортом снизить скорость, особенно на поворотах,
- ехать только с включенным светом, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на скользких участках трассы,
- держать руль двумя руками, особенно при наездах на лужи и выбоины,
- водителям следует особое внимание уделять пешеходам, притормаживать и уступать дорогу,
- не парковать автомобили и мотоциклы на подземных стоянках, которые могут быть затоплены,
- не спускаться на лифтах на подземные парковки, которые могут быть затоплены,
- сегодня следует воздержаться от купания в Средиземном море,
- убрать с балконов или закрепить предметы, которые могут упасть,
- стараться не приближаться к шатающимся деревьям и столбам, которые могут упасть.
Напоминаем телефоны экстренных служб:
- 100 полиция,
- 101 скорая помощь,
- 102 пожарные и спасательные службы,
- 110 информационный центр полиции.
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