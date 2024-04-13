Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13 апреля: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора, а также о продолжающихся боях в районе Нусейрата. О боевых действиях на юге сектора не сообщалось.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере сектора; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Аш-Шати, на западной окраине города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе холма Калибу.

МЧС Газы (структура ХАМАСа) сообщало о разборе завалов после удара ЦАХАЛа по зданию Кахиль в городе Газа.

В центре сектора: продолжались бои в районе Нусейрата; ЦАХАЛ действовал в районе Ас-Сахаба; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 13 апреля.