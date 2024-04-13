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Продолжаются поиски 14-летнего израильтянина, пропавшего в Самарии. Столкновения в арабских деревнях

время публикации: 13 апреля 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 07:17
Продолжаются поиски 14-летнего Биньямина Ахимеира, пропавшего в Самарии
Пресс-служба полиции Израиля

Продолжаются поиски 14-летнего Биньямина Ахимеира, из Иерусалима, о розыске которого было объявлено накануне днем. Утром в пятницу юноша ушел с фермы "Галь" (форпост "Малахи Шалом") в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него.

К поискам привлечены силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и сотни добровольцев. Поиски продолжались всю ночь. Однако пока результатов нет.

Близкие пропадавшего подростка говорят, что он хорошо знает местность и не мог заблудиться.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, светлые вьющиеся волосы, синяя рубашка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Биньямина Ахимеира, просят позвонить по телефонам полиции: 02-9706444 или 100.

Палестинские источники передают, что в ночь на 13 апреля израильские поселенцы совершили нападения на арабские деревни Аль-Мурайир и Абу Фалах, расположенные к северо-востоку от Рамаллы. Причинен значительный ущерб, есть пострадавшие с палестинской стороны.

По предварительным данным, в ходе столкновений один житель арабской деревни был убит, десятки получили ранения и травмы. Также сообщается, что трое военнослужащих получили легкие ранения.

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Внимание, розыск: пропал 14-летний Биньямин Ахимеир из Иерусалима