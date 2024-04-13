"Кан": Иран атакует Израиль, запущены БПЛА

Радиостанция "Кан" передает: Иран начал запускать ударные БПЛА в сторону Израиля. Запущены десятки беспилотников. Подлетное время для БПЛА: 7-9 часов.

Telegram-каналы, связанные с иранским "Корпусом стражей исламской революции", заявляют, что вечером 13 апреля по целям в Израиля были запущены около 50 ударных беспилотных самолетов.

Ynet со ссылкой на источники в руководстве Израиля сообщает: из Ирана по Израилю выпущены сотни БПЛА и крылатых ракет.

Предварительная оценка: основными целями атак являются военные объекты, в том числе военные базы.

"Кан" со ссылкой на официальные источники передает: БПЛА по Израилю вечером 13 апреля были запущены не только из Ирана. Вероятно, речь идет о запусках из Ирака и Йемена.

По предварительной оценке, сирены в Израиле, предупреждающие о воздушной атаке, ожидаются с 2:30 ночи до 5 утра.

Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и заявил о ракетной атаке. "Аль-Арабия" в 23:30 заявляет, что крылатые ракеты по Израилю из Ирана уже запущены.

Арабские СМИ передают, что некоторые иранские БПЛА, выпущенные по Израилю, упали на территории Ирака.

Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 14 апреля.

Следует учитывать, что баллистические ракеты из Ирана могут достичь территории Израиля за 12 минут, крылатые ракеты – за 2 часа. Но пока подтверждений запуска ракет не было.

Сигнал тревоги будет подаваться за 90 секунд до возможного падения БПЛА или ракеты.

Управление тылом Израиля официально передает: "Некоторое время назад Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону территории Государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боеготовности и постоянно мониторит ситуацию. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели. Мы просим общественность соблюдать инструкции Управления тылом и прислушиваться к официальным заявлениям представителя ЦАХАЛа по этому вопросу".

Около полуночи собираются военный кабинет и расширенный кабинет безопасности Израиля. Будет принято решение об ответных действиях.

Управление тылом опубликовало заявление: "Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата? Помните, несмотря на то, что этот тип угрозы отличается от ракетного обстрела, меры по защите от нее те же самые: заходим в защищенное помещение и ждем 10 минут, если не поступит другое оповещение. Если летательный аппарат изменит свое местоположение, поступит оповещение соответствующее району, подвергающемуся риску. Внимание – в отличие от ракетного обстрела, летательный аппарат может перемещаться по нескольким районам и поэтому, может быть сбит противовоздушной обороной или взорваться в другом районе; не в том, в котором было получено оповещение. Поэтому, вы можете получить оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата, но не услышать звуков взрыва. Следуйте указаниям Командования тыла, они могут спасти вам жизнь".

Опубликовано заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу: "Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Израиль силен, Армия обороны Израиля сильна, общество крепко. Мы ценим поддержку США, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран. Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете хладнокровие. Призываю вас выполнять инструкции Управления тылом. Вместе выстоим, и с божьей помощью, вместе победим всех наших врагов".

Самолет главы правительства "Канаф Цион" был поднят в воздух, чтобы избежать атаки на земле, передает "Кан".

Управление тылом запретило работу учебных заведений на всей территории страны

После проведения оценки ситуации Управление тылом решило внести изменения в существующие инструкции для населения с 23:00 13 апреля до 23:00 15 апреля. В рамках этих изменений запрещена работа учебных заведений на всей территории страны.

Отеф Аза (за исключением Нирим, Керем-Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нетив а-Асара, Нахаль Оз, Кфар Аза)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 100 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Запрещена работа учебных заведений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия, если в них участвуют не более 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.

На сайте Управления тылом можно получить информацию на русском языке о подготовке к чрезвычайным ситуациям и о том, что должно быть в "тревожном чемоданчике".

Израиль закрывает воздушное пространство

В 23:00 в аэропорту "Бен Гурион" начнется специальное совещание по вопросу о закрытии воздушного пространства Израиля.

Ожидается, что полное или частичное закрытие воздушного пространства страны вступит в силу в 1:00 воскресенья, 14 апреля.

Иордания закрыла воздушное пространство

Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрывают воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном.

Меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну.

Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.