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Израиль

Тело Биньямина Ахимеира обнаружил отец похищенного в Газу

время публикации: 13 апреля 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 22:32

Тело 14-летнего Биньямина Ахимеира, убитого террористами в округе Биньямин, обнаружил Элиягу Либман, отец Эльканы, похищенного в сектор Газы.

Как сообщает "Кан", тело было обнаружено после того, как оператор, управлявший полетом мультикоптера, обнаружил на земле подозрительные следы.

"Мы видели жуткое зрелище, подросток был убит жестоко. Мне было важно принимать участие в поисках, как отец, который не знает, где находится его сын", - сказал Элиягу Либман.

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