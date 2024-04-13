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Израиль

Найдено тело 14-летнего Биньямина Ахимеира. ЦАХАЛ: он был убит в результате теракта

время публикации: 13 апреля 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 14:52
Биньямин Ахимеир
Пресс-служба полиции Израиля

Около полудня в субботу, 13 апреля, силы ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) обнаружили тело 14-летнего Биньямина Ахимеира, из Иерусалима, о розыске которого было объявлено накануне днем. Поиски юноши продолжались всю ночь.

Утром в пятницу юноша ушел с фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы) в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него.

Предполагается, что Ахимеир был убит вскоре после того, как покинул ферму.

В совместном заявлении ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции говорится, что Биньямин Ахимеир был "убит в результате теракта".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа преследуют презренных убийц и их сообщников".

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