Найдено тело 14-летнего Биньямина Ахимеира. ЦАХАЛ: он был убит в результате теракта

Около полудня в субботу, 13 апреля, силы ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) обнаружили тело 14-летнего Биньямина Ахимеира, из Иерусалима, о розыске которого было объявлено накануне днем. Поиски юноши продолжались всю ночь.

Утром в пятницу юноша ушел с фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы) в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него.

Предполагается, что Ахимеир был убит вскоре после того, как покинул ферму.

В совместном заявлении ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции говорится, что Биньямин Ахимеир был "убит в результате теракта".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа преследуют презренных убийц и их сообщников".