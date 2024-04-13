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Израиль

Нетаниягу: "Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию"

время публикации: 13 апреля 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 23:08
Нетаниягу: "Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию"
Abir Sultan/Pool Photo via AP

Опубликовано заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу: "Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Израиль силен, Армия обороны Израиля сильна, общество крепко. Мы ценим поддержку США, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран. Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете хладнокровие. Призываю вас выполнять инструкции Управления тылом. Вместе выстоим, и с божьей помощью, вместе победим всех наших врагов".

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