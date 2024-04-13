Управление тылом запретило работу учебных заведений на всей территории страны

После проведения оценки ситуации Управление тылом решило внести изменения в существующие инструкции для населения с 23:00 13 апреля до 23:00 15 апреля. В рамках этих изменений запрещена работа учебных заведений на всей территории страны.

Отеф Аза (за исключением Нирим, Керем-Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нетив а-Асара, Нахаль Оз, Кфар Аза)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 100 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Запрещена работа учебных заведений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия, если в них участвуют не более 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.

На сайте Управления тылом можно получить информацию на русском языке о подготовке к чрезвычайным ситуациям и о том, что должно быть в "тревожном чемоданчике".