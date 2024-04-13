Wafa: в арабской деревне Аль-Мурайир поселенцем убит местный житель

Палестинское агентство Wafa сообщает, что в арабской деревне Аль-Мурайир, расположенной недалеко от фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы), убит местный житель Яакоб ан-Насан. По утверждению Wafa, араб был застрелен поселенцем.

Напомним, что несколькими часами ранее возле Малахей а-Шалом было найдено тело 14-летнего Биньямина Ахимеира. В ЦАХАЛе подтвердили информацию о гибели палестинца.

Палестинские СМИ сообщают о столкновениях между поселенцами и палестинцами в деревнях, расположенных близ Малахей а-Шалом. Силы ЦАХАЛа прилагают усилия к тому, чтобы не допустить столкновений.