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Израиль

Wafa: в арабской деревне Аль-Мурайир поселенцем убит местный житель

время публикации: 13 апреля 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 17:26
Wafa: в арабской деревне Аль-Мурайир поселенцем убит местный житель
Moshe Shai/FLASH90

Палестинское агентство Wafa сообщает, что в арабской деревне Аль-Мурайир, расположенной недалеко от фермы Галь (Малахей а-Шалом, северо-восточней Рамаллы), убит местный житель Яакоб ан-Насан. По утверждению Wafa, араб был застрелен поселенцем.

Напомним, что несколькими часами ранее возле Малахей а-Шалом было найдено тело 14-летнего Биньямина Ахимеира. В ЦАХАЛе подтвердили информацию о гибели палестинца.

Палестинские СМИ сообщают о столкновениях между поселенцами и палестинцами в деревнях, расположенных близ Малахей а-Шалом. Силы ЦАХАЛа прилагают усилия к тому, чтобы не допустить столкновений.

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