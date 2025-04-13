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Израиль

188-я бригада ЦАХАЛа действует в районе Рафиаха. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 апреля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 13:01
188-я бригада ЦАХАЛа действует в районе Рафиаха. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 188-й бронетанковой бригады "Барак" действуют на юге сектора Газы, в районе Рафиаха, постепенно устанавливая контроль над этим районом.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами 188-й бригады были ликвидированы десятки террористов, обнаружены и уничтожены туннели, а также другая инфраструктура террористов, наблюдательные пункты и заминированные сооружения, представлявшие угрозу нашим силам.

Израиль
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