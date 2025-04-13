188-я бригада ЦАХАЛа действует в районе Рафиаха. Видео

Силы 188-й бронетанковой бригады "Барак" действуют на юге сектора Газы, в районе Рафиаха, постепенно устанавливая контроль над этим районом.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцами 188-й бригады были ликвидированы десятки террористов, обнаружены и уничтожены туннели, а также другая инфраструктура террористов, наблюдательные пункты и заминированные сооружения, представлявшие угрозу нашим силам.