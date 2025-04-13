Вооруженное нападение в Тире, тяжело ранен мужчина
время публикации: 13 апреля 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 12:41
Около полудня 13 апреля в Тире было совершено вооруженное нападение, в результате которого был ранен мужчина примерно 50 лет.
Раненый направлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.
Полиция проводит расследование.
Пресс-служба полиции передает, что в мужчину стреляли, когда он находился в своем автомобиле. Состояние раненого критическое.
Информация уточняется.