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Израиль

Вооруженное нападение в Тире, тяжело ранен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 13 апреля 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 12:41
Вооруженное нападение в Тире, тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Около полудня 13 апреля в Тире было совершено вооруженное нападение, в результате которого был ранен мужчина примерно 50 лет.

Раненый направлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции передает, что в мужчину стреляли, когда он находился в своем автомобиле. Состояние раненого критическое.

Информация уточняется.

Израиль
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