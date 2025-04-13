Вооруженное нападение в Тире, тяжело ранен мужчина

Около полудня 13 апреля в Тире было совершено вооруженное нападение, в результате которого был ранен мужчина примерно 50 лет.

Раненый направлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции передает, что в мужчину стреляли, когда он находился в своем автомобиле. Состояние раненого критическое.

Информация уточняется.