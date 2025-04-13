На юге Газы ликвидирован начальник полиции ХАМАСа

Источники в Газе сообщают, что в результате удара БПЛА по дому на западе Хан-Юниса был убит начальник местной полиции подполковник Мухаммад Ахмад ад-Дарбаши.

Полиция Хан-Юниса сформирована из боевиков ХАМАСа, то есть фактически речь идет о ликвидации одного из командиров боевиков террористической организации ХАМАС.

Сведений о других пострадавших в результате этой точечной атаки не поступало.