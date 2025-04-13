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Израиль

На юге Газы ликвидирован начальник полиции ХАМАСа

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 13 апреля 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 06:25
На юге Газы ликвидирован начальник полиции ХАМАСа
ХАМАС/ПИЦ

Источники в Газе сообщают, что в результате удара БПЛА по дому на западе Хан-Юниса был убит начальник местной полиции подполковник Мухаммад Ахмад ад-Дарбаши.

Полиция Хан-Юниса сформирована из боевиков ХАМАСа, то есть фактически речь идет о ликвидации одного из командиров боевиков террористической организации ХАМАС.

Сведений о других пострадавших в результате этой точечной атаки не поступало.

Израиль
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