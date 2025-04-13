Ночью ЦАХАЛ атаковал цель в Баптистской больнице в Газе

Источники в Газе сообщают, что около 1 часа ночи 13 апреля ВВС ЦАХАЛа выпустили две ракеты по цели на территории Баптистской больницы в центре города Газа.

Предварительно ЦАХАЛ потребовал, чтобы из больницы были эвакуированы медики и пациенты.

Сообщается, что причинен ущерб приемному отделению, отделению скорой помощи, отделению хирургии и отделению интенсивной терапии.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что после того, как военные потребовали эвакуации, директор больницы Фадл Наим пытался обратиться к международным организациям, чтобы остановить атаку, однако никакой реакции не последовало.

Сведений о жертвах в результате этой атаки не поступало.

ЦАХАЛ пока не комментирует данную информацию.