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Израиль

Ночью ЦАХАЛ атаковал цель в Баптистской больнице в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 13 апреля 2025 г., 06:14 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 06:35
Ночью ЦАХАЛ атаковал цель в Баптистской больнице в Газе
Соцсети

Источники в Газе сообщают, что около 1 часа ночи 13 апреля ВВС ЦАХАЛа выпустили две ракеты по цели на территории Баптистской больницы в центре города Газа.

Предварительно ЦАХАЛ потребовал, чтобы из больницы были эвакуированы медики и пациенты.

Сообщается, что причинен ущерб приемному отделению, отделению скорой помощи, отделению хирургии и отделению интенсивной терапии.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что после того, как военные потребовали эвакуации, директор больницы Фадл Наим пытался обратиться к международным организациям, чтобы остановить атаку, однако никакой реакции не последовало.

Сведений о жертвах в результате этой атаки не поступало.

ЦАХАЛ пока не комментирует данную информацию.

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