ЦАХАЛ: в атакованной больнице в Газе был штаб ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в больнице "Аль-Ахли" (Баптистская больница) в городе Газа был атакован командно-штабной комплекс террористической организации ХАМАС.

"Террористы использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль", – говорится в официальном сообщении.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению и больнице, включая раннее оповещение в этом районе, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение".

"Армия обороны Израиля неоднократно предупреждала, что использование медицинских учреждений в секторе Газы в военных целях должно быть прекращено", – отмечает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее источники в Газе сообщали, что около 1 часа ночи 13 апреля ВВС ЦАХАЛа выпустили две ракеты по цели на территории Баптистской больницы в центре города Газа. При этом отмечалось, что предварительно ЦАХАЛ потребовал, чтобы из больницы были эвакуированы медики и пациенты. Сообщается, что причинен ущерб приемному отделению, отделению скорой помощи, отделению хирургии и отделению интенсивной терапии.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передает, что после того, как военные потребовали эвакуацию, директор больницы Фадл Наим пытался обратиться к международным организациям, чтобы остановить атаку, однако никакой реакции не последовало.

Сведений о жертвах в результате этой атаки не поступало. Сведения о раненых противоречивы. ПИЦ сообщает о пострадавших и переживших нервный шок, но возможно речь идет о пациентах, которые испытали потрясение во время эвакуации.

ХАМАС возложил ответственность за "удар по больнице" не только на Израиль, но и на США, так как американцы поставляют вооружения израильтянам. "Исламский джихад" также осудил "варварский" удар ЦАХАЛа по больнице в Газе.

Больница "Аль-Ахли" (Арабская народная больница) считается старейшей в Газе. Она была основана в 1882 году обществом церковной миссии англиканской церкви. В период с 1954 по 1982 год, больницей управляла Медицинская миссия Южной баптистской церкви, тогда же эту больницу стали называть "Баптистской". В настоящее время больница находится в ведении Епископальной церкви Иерусалима. Ее поддерживают международные благотворительные организации.

в городе Газа. Управляется Епископальной церковью Иерусалима. Штаб-квартира расположена в районе Зейтун на юге города. Больница считается одной из старейших в городе, основана