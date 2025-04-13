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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об ударе по объекту ХАМАСа в центре сектора Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 апреля 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 12:30
ЦАХАЛ сообщил об ударе по объекту ХАМАСа в центре сектора Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об ударе по командному пункту террористической организации ХАМАС в районе Дир аль-Балаха, в центре сектора Газы.

"В момент атаки на территории комплекса действовало множество террористов террористической организации ХАМАС, которые во время войны совершали террористические акты против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль. Террористы, подвергшиеся нападению, планировали осуществить новые нападения", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

"Перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение", – подчеркивают военные.

Ранее источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю на улице Рашид, на западе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора. Не менее семи убитых. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что шестеро убитых были братьями из семьи Абу Махади.

Израиль
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