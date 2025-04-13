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Израиль

За последние 48 часов ЦАХАЛ атаковал более 90 целей инфраструктуры террора в Газе. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 апреля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 17:07
За последние 48 часов ЦАХАЛ атаковал более 90 целей инфраструктуры террора в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля продолжает действовать в секторе Газы, ликвидируя террористов и уничтожая террористическую инфраструктуру.

В ночь на воскресенье был атакован командный пункт ХАМАСа, расположенный в районе Ат-Туффа в восточной части сектора Газы. В террористическом комплексе находился также склад оружия, где находились взрывчатые вещества и снаряды, используемые террористами для нападения на Израиль.

ВВС за последние 48 часов атаковали более 90 объектов террористической инфраструктуры по всему сектору Газы. В числе атакованных целей была пусковая ракетная установка, с которой в субботу были обстреляны приграничные с Газой районы Израиля. Также были атакованы склады оружия, группы террористов и другие объекты.

Военнослужащие 36-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха и оси Мораг, они обнаружили и уничтожили вооружения террористов и ликвидировали боевиков в ходе нескольких атак.

В районах Таль ас-Султан и Шаабура военнослужащие дивизии "Газа" (143) обнаружили и уничтожили вооружения, туннельные шахты и другие террористические объекты, уничтожив боевиков.

На севере сектора Газы военнослужащие 252-й дивизии также атаковали объекты террористической инфраструктуры и туннельные шахты, были уничтожены несколько боевиков, пытавшихся заложить взрывное устройство.

Израиль
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