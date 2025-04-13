Около 100 тысяч израильтян провели первый день Песаха на природе

Несмотря на cубботний дождь в некоторых районах страны, огромное количество израильтян решили провести первый день праздника Песах (субботу и воскресенье) на природе.

По сообщению Управления природы и парков, на севере среди отдыхающих были наиболее популярны заповедники Баниас, Арбель, Эйн-Афек и национальный парк Кейсария. В центре страны больше всего посещали парки Тель-Афек и Бейт-Гуврин, а на юге – природные заповедники Эйн-Геди, Мецукей а-Циним и национальный парк Мецада (Масада).

Около 1100 израильтян решили переночевать в ночь Песаха на кэмпингах Управления природы и парков, наиболее популярными были лагеря для кэмпинга Хоршат-Таль, Мамшит и Беэрот.

В дни Холь а-Моэд Управление природы и парков в сотрудничестве с национальным управлением лотерей "Мифаль а-Паис" проводят мероприятия "Ношмим тарбут" – "Вдыхаем культуру", в рамках которых на разных площадках Израиля будут проводиться уличные представления, музыкальные и танцевальные шоу, цирковые выступления, театральные постановки, выступления музыкантов, жонглеров и даже оперных певцов.

Мероприятия будут проводиться в национальных парках Мивцар Иехиам, Ципори, Кохав а-Ярден, Тель-Мегиддо, Мигдаль-Цедек и Мамшит. Зарегистрироваться на мероприятия и узнать подробнее об интересных событиях, которые стоит посетить в неделю праздника, можно на сайте Управления природы и парков.