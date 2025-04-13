Внимание, розыск: пропала 55-летняя Браха Мирьям из Тель-Авива

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 55-летняя Браха Мирьям из Тель-Авива. В последний раз ее видели в послеобеденные часы возле больницы "Ихилов", после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 165 см, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.