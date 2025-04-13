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Израиль

Внимание, розыск: пропала 55-летняя Браха Мирьям из Тель-Авива

Полиция
Розыск
Тель-Авив
время публикации: 13 апреля 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 22:35
Внимание, розыск: пропала 55-летняя Браха Мирьям из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 55-летняя Браха Мирьям из Тель-Авива. В последний раз ее видели в послеобеденные часы возле больницы "Ихилов", после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 165 см, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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