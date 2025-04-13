Более 200 врачей-резервистов потребовали прекратить войну и вернуть заложников

Вслед за военными летчиками и ветеранами и резервистами подразделения 8200, к прекращению войны призывает новое письмо, на этот раз от более 200 врачей-резервистов.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в письме, отправленном главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру обороны Исраэлю Кацу, военврачи утверждают, что "продолжение боевых действий не способствует достижению целей войны и лишь подвергает опасности военнослужащих ЦАХАЛа и заложников".

"Сейчас, после более чем 550 дней военных действий, которые уже очень дорого обошлись Государству Израиль, мы с болью осознаем, что продолжение боевых действий направлено, в основном, на обслуживание политических и личных интересов, без какой-либо военной цели".

В своем письме врачи-резервисты утверждают, что продолжение военных действий "лишь подвергает опасности жизни военнослужащих ЦАХАЛа и похищенных израильтян, свидетельством чему является тот факт, что около 40 заложников были убиты или погибли во время наземной операции".

"Исраэль а-Йом" сообщает, что после появления информации о намерении отстранить резервистов, подписавших "письмо летчиков", несколько врачей отозвали свои подписи.

Напомним, глава правительства Биньямин Нетаниягу, комментируя "письма резервистов", заявил: "Снова те же письма: то от имени летчиков, то от имени ветеранов ВМФ, то от имени других. Но общественность больше не верит их пропагандистской лжи, звучащей в СМИ. Эти письма были написаны не от имени наших героических солдат. Их написала горстка сорняков, управляемых финансируемыми из-за рубежа НПО с одной целью – свергнуть правое правительство. Это не эрозия. Это не поток. Это небольшая, шумная, анархичная и разобщенная горстка пенсионеров, подавляющее большинство которых даже не работают уже много лет. Эти сорняки пытаются ослабить Государство Израиль и Армию обороны Израиля и поощряют нашего врага причинять нам вред. Они уже однажды послали нашему врагу сигнал о слабости. Им нельзя позволить сделать это снова. Граждане Израиля усвоили урок: отказ есть отказ, как бы его ни называли. Любой, кто поощряет отказ, будет немедленно уволен. Армия обороны Израиля воюет, Армия обороны Израиля побеждает. И мы все ее поддерживаем".