Ракетная тревога в центре Израиля, предположительно запуск из Йемена

Ракетная тревога прозвучала во многих населенных пунктах центральной части Израиля, включая Иерусалимский округ, Тель-Авив, Шфелат-Иегуда, Шфела и многие другие. Всего ракетная тревога зафиксирована в 290 населенных пунктах страны.

По сообщению ЦАХАЛа, из Йемена по Израилю выпущены две ракеты. ВВС осуществили попытки перехвата.

Одна баллистическая ракета была сбита до того, как вошла в воздушное пространство Израиля. В уничтожении ракеты принимали участие также противоракетные силы США.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" к настоящему моменту не получила сообщений о пострадавших.

Поступило сообщение о падении крупного фрагмента ракеты возле деревни Дура в арабской части Хеврона. Среди израильтян пострадавших нет, уточняется информация о возможном ущербе среди палестинских арабов.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.