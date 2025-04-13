На севере сектора уничтожен туннель протяженностью около 1,2 километра. Видео
время публикации: 13 апреля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 18:45
Бойцы инженерного подразделения "Яалом" уничтожили обнаруженный на севере сектора Газы туннель протяженностью около 1,2 километра и глубиной около 20 метров.
Рядом с туннелем был уничтожен склад оружия и боеприпасов, в котором находились около 20 взрывных устройств, противотанковая ракетная установка и другое оружие.
В ходе специальной операции ударный беспилотник ЦАХАЛа уничтожил группу террористов, закладывавших взрывное устройство по пути следования израильских сил.
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