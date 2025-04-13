После ракеты по Израилю ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса к эвакуации

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи вскоре после ракетного обстрела израильской территории опубликовал предупреждение к жителям ряда районов Хан-Юниса.

Он перечисляет районы, жители которых должны немедленно эвакуироваться, и подчеркивает: "Это первое и последнее предупреждение перед атакой. Мы будем мощно атаковать каждый район, из которого запускаются ракеты. Террористические организации и в первую очередь ХАМАС несут полную ответственность за эвакуацию и страдания гражданского населения".

Эдраи указывает, что палестинцам необходимо немедленно перебраться на запад в центры размещения беженцев в районе Аль-Мауаси.