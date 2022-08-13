Айзенкот ведет переговоры с Лапидом и Ганцем и выдвигает условия

В ходе предстоящей недели ожидается несколько важных событий в предвыборной кампании в Кнессет 25-го созыва. Не позднее 16 августа бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот примет окончательное решение о своих дальнейших шагах. Как сообщает "Кешет", в последние дни Айзенкот встречался с главой "Еш Атид" Яиром Лапидом и главой блока "Кахоль Лаван – Тиква Хадаша" Бени Ганцем.

Айзенкот пытался убедить лидеров двух партий создать совместный блок для участия в выборах в Кнессет 25-го созыва, однако получил отрицательный ответ и от Лапида, и от Ганца. В ходе переговоров Айзенкот потребовал, чтобы партия, к которой он присоединится, провела праймериз перед следующими выборами.

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В окружении Айзенкота отмечают, что он еще не принял окончательного решения, участвовать ли в выборах, однако вероятность того, что он присоединится к "Еш Атид", выше, чем любые другие

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варианты.

Как сообщает "Решет", с Айзенкотом ведет переговоры и заместитель министра по делам религий Матан Каана. Он пытается сблизить Айзенкота с партией Ганца и получить место в первой десятке предвыборного списка.

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В "Ликуде" тем временем, завершили праймериз и переходят к предвыборной кампании. Депутат Кнессета Амир Охана опубликовал в минувшие выходные свой план реформы юридической системы, включающий утверждение закона о преодолении вето БАГАЦа ("пискат итгабрут"), изменение порядка назначения главы Верховного суда и усиление структур, контролирующих деятельность правоохранительных органов.