adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 36°
Тель-Авив:
28 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.723 ₪ 4.094 ₪
Иерусалим:
24 - 36°
Тель-Авив:
28 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев
    Tomer Neuberg/Flash90

    Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Израиле беженцам из Украины перестали оказывать бесплатную медицинскую помощь. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

    Напомним, что, согласно Закону о государственном здравоохранении, любой человек, у которого нет медицинской страховки, но которому нужна срочная медицинская помощь, должен получить ее, обратившись в приемный покой любой больницы.

    В министерстве здравоохранения не стали комментировать это подробнее. Редакция NEWSru.co.il попросила представителя организации "Врачи за права человека" более подробно объяснить права людей, не имеющих статуса в Израиле.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Как объяснили нам в этой организации, срочными считаются процедуры, прерывание которых опасно для жизни. В частности, получение диализа или инсулиновое лечение. В организации "Врачи за права человека" подчеркивают, что больница (не клиника по оказанию срочной помощи, а приемный покой больницы) не может отказать пациенту в такой процедуре. Это не означает, что процедура делается бесплатно, но это означает, что счет за нее будет предъявлен уже после оказания помощи.

    При этом плановые операции, проверки, рецепты на лекарственные препараты при хронических заболеваниях – все это и многое другое – не входит в перечень услуг, которые должны немедленно оказываться в больницах пациентам.

    В канцелярии главы правительства Израиля продолжают заявлять, что ведут работу над тем, чтобы вновь наладить регулярную медицинскую помощь украинским беженцам. В министерстве финансов продолжают отказываться комментировать ситуацию.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Напомним, сначала министерство социального обеспечения сообщило, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

    Однако позже в министерстве социального обеспечения сообщили нашей редакции, что прекращение оказания украинским беженцам бесплатной медпомощи стало, помимо прочего, следствием нежелания министерства здравоохранения брать на себя ответственность за медицинское обслуживание этой группы населения.

    Все остальные иностранцы, проживающие в Израиле без определенного статуса, получают медицинскую помощь через министерство здравоохранения, а украинские беженцы – через министерство социального обеспечения. Это произошло в связи с тем, что именно в минсоцобеспечения был открыт центр "Цав а-Шаа" для помощи тем, кто бежал от войны в Украине.

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    Но поскольку в основном эта помощь касалась и касается медицины, в апреле этого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил план гендиректора своей канцелярии Йоси Шели об изменении характера помощи, оказываемой государством украинским беженцам. Работа центра помощи для находящихся в Израиле украинских граждан была продлена на год, однако с 1 июля 2023 года медицинское обслуживание беженцев должно было осуществляться уже министерством здравоохранения.

    Тогда же, в апреле, сообщалось, что министерство финансов и министерство здравоохранения должны будут срочно договориться о том, какой бюджет будет выделен на медицинское обслуживание беженцев после 1 июля.

    Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в министерство здравоохранения. Пресс-служба минздрава сообщила нам в ответ на наш запрос, что на самом деле канцелярия главы правительства отменила распоряжение перевести всю ответственность за медицинские услуги для украинских беженцев на минздрав и оставила это в ведомстве минсоцобеспечения.

    adv_18 incontent_4

    adv_19 m_ar_4

    В министерстве главы правительства нашей редакции сообщили, что с 1 июля медицинской помощью беженцам заведует минздрав и что ни о каких новых распоряжениях им не известно.

    adv_20 rimma_dw_d
    adv_21 rimma_dw_m
    adv_22 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Августа 2023
    Минфин Израиля: "Мы не комментируем тему беженцев из Украины"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2023
    Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь
    adv_23 ar_middle_wwh
    adv_24 ar_middle_yandex
    adv_25 ar_middle_mobile_yandex
    adv_26 ar_right_wwh
    adv_27 ar_right_1
    adv_28 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:24 "Мако": руководство ЦАХАЛа, "Мосада" и ШАБАКа планирует политическое заявление. В силовых структурах это опровергли
    14:59 Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев
    13:46 ДТП в Беэр-Тувии: погибла женщина, мужчина в тяжелом состоянии
    13:02 В Негеве маленький ребенок погиб в результате падения на него газового баллона
    12:40 Полиция применила силу для разгона демонстрантов в Иерусалиме
    12:31 "Будто сбросили бомбу". Гавайи после самых смертоносных в США пожаров за 100 лет. Фоторепортаж
    12:23 Замораживание реформы, перевод Левина в МИД и социально-экономический марафон. Нетаниягу готовит план "национального успокоения"
    12:10 В результате российского обстрела жилых районов в Херсонской области погибли семь человек, в их числе двое детей
    adv_29 ar_right_2
    adv_30 ar_right_3
    adv_31 ar_right_4
    adv_32 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom