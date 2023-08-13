Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Израиле беженцам из Украины перестали оказывать бесплатную медицинскую помощь. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Напомним, что, согласно Закону о государственном здравоохранении, любой человек, у которого нет медицинской страховки, но которому нужна срочная медицинская помощь, должен получить ее, обратившись в приемный покой любой больницы.

В министерстве здравоохранения не стали комментировать это подробнее. Редакция NEWSru.co.il попросила представителя организации "Врачи за права человека" более подробно объяснить права людей, не имеющих статуса в Израиле.

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Как объяснили нам в этой организации, срочными считаются процедуры, прерывание которых опасно для жизни. В частности, получение диализа или инсулиновое лечение. В организации "Врачи за права человека" подчеркивают, что больница (не клиника по оказанию срочной помощи, а приемный покой больницы) не может отказать пациенту в такой процедуре. Это не означает, что процедура делается бесплатно, но это означает, что счет за нее будет предъявлен уже после оказания помощи.

При этом плановые операции, проверки, рецепты на лекарственные препараты при хронических заболеваниях – все это и многое другое – не входит в перечень услуг, которые должны немедленно оказываться в больницах пациентам.

В канцелярии главы правительства Израиля продолжают заявлять, что ведут работу над тем, чтобы вновь наладить регулярную медицинскую помощь украинским беженцам. В министерстве финансов продолжают отказываться комментировать ситуацию.

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Напомним, сначала министерство социального обеспечения сообщило, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

Однако позже в министерстве социального обеспечения сообщили нашей редакции, что прекращение оказания украинским беженцам бесплатной медпомощи стало, помимо прочего, следствием нежелания министерства здравоохранения брать на себя ответственность за медицинское обслуживание этой группы населения.

Все остальные иностранцы, проживающие в Израиле без определенного статуса, получают медицинскую помощь через министерство здравоохранения, а украинские беженцы – через министерство социального обеспечения. Это произошло в связи с тем, что именно в минсоцобеспечения был открыт центр "Цав а-Шаа" для помощи тем, кто бежал от войны в Украине.

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Но поскольку в основном эта помощь касалась и касается медицины, в апреле этого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил план гендиректора своей канцелярии Йоси Шели об изменении характера помощи, оказываемой государством украинским беженцам. Работа центра помощи для находящихся в Израиле украинских граждан была продлена на год, однако с 1 июля 2023 года медицинское обслуживание беженцев должно было осуществляться уже министерством здравоохранения.

Тогда же, в апреле, сообщалось, что министерство финансов и министерство здравоохранения должны будут срочно договориться о том, какой бюджет будет выделен на медицинское обслуживание беженцев после 1 июля.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в министерство здравоохранения. Пресс-служба минздрава сообщила нам в ответ на наш запрос, что на самом деле канцелярия главы правительства отменила распоряжение перевести всю ответственность за медицинские услуги для украинских беженцев на минздрав и оставила это в ведомстве минсоцобеспечения.

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В министерстве главы правительства нашей редакции сообщили, что с 1 июля медицинской помощью беженцам заведует минздрав и что ни о каких новых распоряжениях им не известно.