Насилие в арабском секторе: в Иблине убит мужчина, еще двое ранены
время публикации: 13 августа 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 16:49
В результате стрельбы в Иблине погиб один человек, еще двое получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, сотрудники полиции ведут сбор улик на месте преступления.
По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.
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