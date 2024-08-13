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Израиль

Насилие в арабском секторе: в Иблине убит мужчина, еще двое ранены

время публикации: 13 августа 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 16:49
Насилие в арабском секторе: в Иблине убит мужчина, еще двое ранены
Пресс-служба МАДА

В результате стрельбы в Иблине погиб один человек, еще двое получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, сотрудники полиции ведут сбор улик на месте преступления.

По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.

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