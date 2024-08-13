Насилие в арабском секторе: в Иблине убит мужчина, еще двое ранены

В результате стрельбы в Иблине погиб один человек, еще двое получили ранения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, сотрудники полиции ведут сбор улик на месте преступления.

По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.