Действия ЦАХАЛа в Газе: атакованы стартовые позиции и другие объекты террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки были атакованы многие террористические объекты, включая стартовые позиции, снайперские позиции, здания военного назначения и наблюдательные пункты.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. За сутки бойцами бригады "Нахаль" было обнаружено много оружия и боевой техники, а также документации террористов.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Помимо прочего ими была атакована точка запуска ракеты, выпущенной вчера в сторону поселка Эйн а-Шлоша.