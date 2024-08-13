x
13 августа 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2024
|
13 августа 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе: атакованы стартовые позиции и другие объекты террористов. Видео

время публикации: 13 августа 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 10:29
Действия ЦАХАЛа в Газе: атакованы стартовые позиции и другие объекты террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки были атакованы многие террористические объекты, включая стартовые позиции, снайперские позиции, здания военного назначения и наблюдательные пункты.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. За сутки бойцами бригады "Нахаль" было обнаружено много оружия и боевой техники, а также документации террористов.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Помимо прочего ими была атакована точка запуска ракеты, выпущенной вчера в сторону поселка Эйн а-Шлоша.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2024

312-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13 августа: удары по целям от севера до юга сектора