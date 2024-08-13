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Израиль

Нетаниягу назвал ложью публикацию NYT об ужесточении условий сделки с ХАМАСом

время публикации: 13 августа 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 15:43
Нетаниягу назвал ложью публикацию NYT об ужесточении условий сделки с ХАМАСом
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Канцелярия главы правительства опубликовала заявление, в котором называет ложью публикацию в газете The New York Times, согласно которой, в ходе последних переговоров об освобождении заложников израильская сторона ужесточила позиции по принципиальным вопросам. 

В заявлении канцелярии подчеркивается, что это ХАМАС внес в майский проект соглашения 29 изменений, на которые не согласился Биньямин Нетаниягу.

NYT, получив доступ к документам и источникам, утверждает, что в конце июля таких дополнительных требований к ХАМАСу было выдвинуто пять. В июльской версии документа якобы вновь появляется требование проверки всех жителей северной части сектора, возвращающихся домой. Это требование выдвигалось Израилем изначально, но в майской версии соглашения его смягчили.

В заявлении канцелярии Нетаниягу утверждается, что в этом плане июльская версия не отличается от майской.

Что касается новых требований по вопросу о тех палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем, то канцелярия главы правительства подчеркивает, что в июльском соглашении есть только разъяснения некоторых вопросов, поставленных в майской версии, согласно которой, у Израиля будет право вето на число освобожденных заключенных.

В публикации издания также утверждается, что в число новых требований было требование сохранения Израилем контроля над "Филадельфийской осью", по которой проходит граница между Египтом и сектором Газы. Первоначальная редакция документа предусматривала вывод израильских частей из этого коридора. По этому пункту канцелярия премьер-министра разъяснений не дает.

Израиль
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NYT: Нетаниягу ужесточил условия, выдвигаемые на переговорах с ХАМАСом