Нетаниягу назвал ложью публикацию NYT об ужесточении условий сделки с ХАМАСом

Канцелярия главы правительства опубликовала заявление, в котором называет ложью публикацию в газете The New York Times, согласно которой, в ходе последних переговоров об освобождении заложников израильская сторона ужесточила позиции по принципиальным вопросам.

В заявлении канцелярии подчеркивается, что это ХАМАС внес в майский проект соглашения 29 изменений, на которые не согласился Биньямин Нетаниягу.

NYT, получив доступ к документам и источникам, утверждает, что в конце июля таких дополнительных требований к ХАМАСу было выдвинуто пять. В июльской версии документа якобы вновь появляется требование проверки всех жителей северной части сектора, возвращающихся домой. Это требование выдвигалось Израилем изначально, но в майской версии соглашения его смягчили.

В заявлении канцелярии Нетаниягу утверждается, что в этом плане июльская версия не отличается от майской.

Что касается новых требований по вопросу о тех палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем, то канцелярия главы правительства подчеркивает, что в июльском соглашении есть только разъяснения некоторых вопросов, поставленных в майской версии, согласно которой, у Израиля будет право вето на число освобожденных заключенных.

В публикации издания также утверждается, что в число новых требований было требование сохранения Израилем контроля над "Филадельфийской осью", по которой проходит граница между Египтом и сектором Газы. Первоначальная редакция документа предусматривала вывод израильских частей из этого коридора. По этому пункту канцелярия премьер-министра разъяснений не дает.