NYT: Нетаниягу ужесточил условия, выдвигаемые на переговорах с ХАМАСом

Как пишет газета The New York Times, в ходе последних переговоров об освобождении заложников израильская сторона ужесточила позиции по принципиальным вопросам. При этом Израиль возлагает ответственность за отсутствие прогресса на переговорах исключительно на ХАМАС.

Выступая 4 августа на заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что израильская делегация не выдвинула ни одного нового требования. NYT, получив доступ к документам и источникам, утверждает, что в конце июля таких требований было выдвинуто пять.

Среди них требование сохранения Израилем контроля над "Филадельфийской осью", по которой проходит граница между Египтом и сектором Газы. Первоначальная редакция документа предусматривала вывод израильских частей из этого коридора.

В июльской версии документа вновь появляется требование проверки всех жителей северной части сектора, возвращающихся домой. Это требование выдвигалось Израилем изначально, но в майской версии соглашения его смягчили.

Издание возлагает ответственность за ужесточение Израилем условий на главу правительства Биньямина Нетаниягу.