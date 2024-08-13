Иудея и Самария, ночь на 13.08: задержан лидер НФОП, застрелен боевик, взорваны дома террористов

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 августа действовали в Калькилии (в том числе на территории больницы "Даруиш Наззаль"), в Рамалле и Аль-Бире, около Туль-Карема (в Анабте, Иларе), в Старом городе Хеврона, в Туку (к юго-востоку от Бейт-Лехема).

Происходили столкновения. Есть убитый и раненые с палестинской стороны. Судя по публикациям в соцсетях, в Рамалле военными был застрелен местный боевик.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Источники в ПА сообщали: силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме лидера "Народного фронта освобождения Палестины" Заэра аш-Шатри.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Калькилии, в результате которого вечером 12 августа был тяжело ранен израильтянин.

В Рамалле, в районе Умм аш-Шараит израильские военные взорвали квартиры террориста Халида аль-Харуфа, который был задержан за совершение теракта на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине 7 января. Примерно в то же время была взорвана квартира Айсара Баргути, причастного в тому же теракту.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 августа.