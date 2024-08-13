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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Рафиахе: ликвидированы более сотни боевиков. Видео

время публикации: 13 августа 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 18:15
Действия ЦАХАЛа в Рафиахе: ликвидированы более сотни боевиков. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативную видеозапись действий вооруженных сил бригады "Гивати" в районе Шабура в Рафиахе. На этом видео, снятом с оперативного беспилотника, показана ликвидация группы террористов, а также обнаружение оружия и боеприпасов, обнаружение и уничтожение террористических туннелей и туннельных шахт.

За последние несколько дней в данном районе были ликвидированы около сотни террористов, а также многочисленное оружие и сотни террористических целей. Во время зачистки был обнаружен и уничтожен отряд вооруженных террористов, были взорваны используемые в террористических целях здания и туннельные шахты.

В ходе перестрелки с группой боевиков, забаррикадировавшихся в квартире в самом сердце жилого района, террористы были уничтожены. Во время обыска здания были найдены оружие, бронежилеты и выход из туннельной шахты.

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